Ajaccio engage un bras de fer contre le charançon rouge des palmiers

La lutte contre le charançon, une priorité pour la ville d’Ajaccio. La cité impériale, qui compte de nombreux palmiers, entend surmonter cette problématique. Pour se faire, elle a organisé les premiers échanges autour de la lutte contre le charançon rouge du palmier.

Cette journée a été l’occasion de débats entre services de la ville, scientifiques spécialisés et représentants des collectivités. Une journée d’échanges et une forte inquiétude, notamment pour le député – maire, Laurent Marcangeli qui a rappelé que « les gens qualifiés sont assez pessimistes. Par rapport à ce que nous avons sur le territoire de la commune, il va y avoir de la casse. Il y en a déjà. 10% des arbres ont été perdus en 2016 ».

Ajaccio n'en a donc pas fini avec le charançon rouge. D’autant que les scientifiques, qui étaient de cette journée de travail, et qui ont établi un diagnostic précis de la situation, confirment que la lutte sera, à plus d’un titre compliquée. Sophie Boyer de la Giroday, la directrice générale adjointe au service proximité à la population de la ville d'Ajaccio indique : « On a un panel de stratégies. On a des protocoles intéressants qui vont nous permettre d’agir correctement. Mais nous avons aussi une limite budgétaire».

La lutte contre le charançon rouge n’est pas gagnée. Et en l’absence de solution miracle, il faudra à chacun poursuivre les efforts pour parvenir à éradiquer ce nuisible.