Attention à la pollution à l'ozone dans nos départements lorrains.

C'est la conséquence de la canicule qui perdure depuis plusieurs jours : Atmo Grand-Est, l'organisme qui surveille la qualité de l'air, annonce un dépassement du seuil d’information et de recommandation pour la journée du mercredi 25 juillet en Moselle, Meurthe-et-Moselle et dans la Meuse.

Et la situation ne va pas s'arranger pour jours prochains, avec le déclenchement du seuil d'alerte pour la journée du jeudi 26 juillet.

Les personnes les plus fragiles (femmes enceintes, nourrissons, personnes âgées ou souffrant de maladies cardiaques ou respiratoires) sont appelées à la prudence.

Il faut privilégier les sorties plus brèves, aux heures les moins chaudes de la journée, et éviter les activités physiques et sportives intenses." (Raphaëlle Deprost, Atmo Grand-Est)