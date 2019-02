Alerte à la pollution de l'air en Vaucluse

Vaucluse, France

Le département de Vaucluse subit depuis 24 heures un épisode de pollution de l'air aux particules. Le préfet monte d'un cran les mesures d'urgence. Après un niveau de recommandation pour la journée de vendredi, la préfecture déclenche une procédure d'alerte pour samedi. Si vous prenez la route, il faudra baisser votre vitesse de 20 km/h sans toutefois descendre en dessous des 70 km/h. Des contrôles anti-pollution des véhicules seront multipliés ainsi que des contrôles de vitesse et des vérifications de présence de matériels de débridage sur les deux roues. Il est également interdit de brûler des déchets verts à l'air libre.

Recommandations sanitaires

La préfecture conseille aussi de réduire les activités physiques et sportives intenses en extérieur. Pour les personnes sensibles et vulnérables, il est même recommandé de sortir très brièvement et de ne pas faire d'effort. Si vous pouvez également reporter vos trajets en voiture, ou privilégier le covoiturage ou les transports en commun, cela ne pourra qu'améliorer la qualité de l'air. Il est conseillé aussi de reporter les travaux d'entretien ou de nettoyage nécessitant l’utilisation de solvants, peintures et vernis.