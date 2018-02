L'association Atmo Grand-Est lance une alerte à la pollution pour la Lorraine et l'Alsace, ce jeudi 8 février 2018. Les pouvoirs publics recommandent l'usage des transports en commun et la vigilance dans l'utilisation des appareils de combustion.

Grand Est, France

L'alerte déclenchée ce jeudi 8 février par l'association pour la surveillance de la qualité de l'air dans la région Grand Est (Atmo Grand Est), concerne les départements alsaciens et lorrains. La pollution est liée à des émissions de combustibles et de gaz à effet de serre. Il s'agit du premier niveau de recommandations. Des particules fines en suspension peuvent gêner les personnes les plus fragiles.

Chez nous, à la maison, il est recommandé d'éviter de faire du feu dans une cheminée traditionnelle à foyer ouvert. Dans le secteur agricole, les professionnels sont invités à reporter toute opération de brûlage à l'air libre. Les automobilistes sont invités, autant que possible, à laisser la voiture au garage ou à privilégier le covoiturage pour éviter le surplus de pollution liée à la combustion carburant.

Les collectivités locales sont censées relayer le message, comme le rappelle la fiche d'alerte détaillée sur le site de l'association ATMO Grand-Est.