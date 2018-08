Alors que plusieurs bassins du Nord étaient en "vigilance" sécheresse depuis le 23 juillet, une bonne partie du département est désormais en "alerte", à cause du manque de pluie et de la chaleur. Des centaines de villes sont concernées par des mesures de restrictions d'eau. Attention aux amendes !

Nord, France

Trop de soleil, et pas assez de pluie ces deux derniers mois. La préfecture du Nord a déclenché ce mardi l'alerte sécheresse dans une large partie du département. Depuis le 23 juillet, plusieurs communes étaient déjà en "vigilance" à cause du manque d'eau : on est désormais un cran au dessus.

Les bassins concernés par cette "alerte" sont : la Marque, la Deûle, la Scarpe, la Sambre, la Sensée et l'Escaut. Quatre autres zones restent en "vigilance" sécheresse : l'Yser, l'Audomarois, le delta de l'Aa et la Lys.

Restrictions d'eau et amende

Dans ces zones, des mesures de restrictions d'eau sont donc en vigueur dans des centaines de communes. De Dunkerque, à Valenciennes, en passant par la métropole lilloise ou encore Saint-Amand-les-Eaux.

Dans les bassins en alerte, il est par exemple interdit d'arroser sa pelouse entre 9 heures et 19 heures, de laver sa voiture ou de remplir sa piscine. Si vous habitez dans une zone en vigilance, des limitations seulement s'imposent.

Dans tout le département, il est également prohibé de pomper dans les cours d'eau et d'ouvrir les bouches à incendies. Des mesures spéciales s'appliquent aussi aux agricultures, aux industriels, et aux collectivités.

La liste des communes concernées et l'intégralité des restrictions sont à retrouver sur le site de la préfecture. Sachez que si vous ne respectez pas ces mesures, vous risquez jusqu'à 1500 euros d'amende.