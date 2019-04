Alerte à la sécheresse en Creuse

Département Creuse, France

Ce placement en alerte entraîne une série de restrictions:

Lavage de véhicules Interdit en dehors des stations de lavage spécialisées avec circuit de recyclage sauf impératif sanitaire ou technique -

Lavage et nettoyage des voiries, terrasses, balcons, façades ne faisant pas l’objet de travaux Interdit sauf impératif sanitaire

Arrosage des pelouses, espaces verts, bandes fleuries, jardins d’agrément, balconnières, jardinières de fleurs et terrains de sport (hors golfs) Interdit entre 8 h et 20 h

Arrosage des jardins potagers Interdit entre 8 h et 20 h

Alimentation de fontaines en circuit ouvert Interdite

Piscines collectives publiques et privées Remplissage interdit, sauf chantier de construction en cours et sauf renouvellement d’eau partiel pour impératif sanitaire et technique

Autres piscines privées Remplissage interdit, sauf chantier de construction en cours Consommation et prélèvement d’eau à des fins agricoles, commerciales, industrielles ou de production d’eau potable

Arrosage de golfs Interdit entre 8 h et 20 h Irrigation de cultures, pépinières et vergers Interdite entre 8 h et 20 h

La situation n'est pas désespérée mais préoccupante

Le BRGM Bureau de Recherche Géologique et Minière a installé 12 piézomètres en Creuse afin de mesurer le niveau des eaux en surface et souterraines. Le constat est le même partout; les pluies de mars n'ont rien arrangé et des points comme Saint Agnan de Versillat, Auzances ou Bord saint Georges (captage en surface) montrent des niveaux historiquement bas jamais vus depuis 15 ans. le niveau des captages est consultable sur http://sigespoc.brgm.fr/

Voici la carte du dernier état des lieux réalisé en Creuse - Siges Poitou Charentes Limousin

Les infos de la dernière réunion du comité sécheresse

Réuni mercredi 17 avril, le comité a constaté que les prévisions de Météo France ne sont guère réjouissantes: des averses localisées avec 10mm de précipitations au mieux pour le week-end de Pâques. Les modèles météorologiques à long terme n'annoncent pas de pluies conséquentes en Creuse d'ici au 30 juin!

La Chambre d'Agriculture de la Creuse a mesuré les taux d'humidité de la terre. Sur tout le Département, à l'exception du secteur de La Courtine, le stress hydrique est tel (supérieur à 66%) que l'herbe ou les cultures ne poussent absolument pas.