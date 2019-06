alerte aux orages dans l'Yonne

Auxerre, France

L'Yonne est placé en vigilance "orange " aux orages. Météo France a placé 18 départements en vigilance aux orages dont notre département. Un "épisode orageux avec grêle et violentes rafales de vent" est prévu en fin d'après-midi sur l'Île-de-France et la Bourgogne, " il s'étendra ensuite aux Hauts-de-France et à l'est de la région Grand-Est.

Des rafales pouvant atteindre jusqu’à 100 km/h.

La vague orageuse qui devrait traverser notre département, sera accompagnée de fortes averses, de chutes de grêle et de violentes bourrasques de vent, les rafales pouvant atteindre jusqu’à 100 km/h. Pour la nuit prochaine, le ciel sera très nuageux. Le cumul de pluie atteindra 10 millimètres en fin de nuit.

Des consignes de sécurité

La préfecture de l’Yonne rappelle les consignes de sécurité qui doivent être respectées :

se tenir informé de la situation météorologique et être attentif à l’intensité du vent ;

éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques ;

penser à fixer solidement les objets susceptibles de s’envoler ou les mettre à l’abri ; ·

éviter les promenades en forêt

.