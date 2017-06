Alerte aux orages en Moselle

Météo France a placé, ce vendredi, la Moselle ainsi que les trois autres départements lorrains en vigilance orange pour un risque d'orages violents. Grêle et fortes rafales de vent sont à craindre.

Un épisode orageux va toucher la Moselle, ce vendredi 22 juin, dans l'après-midi et jusqu'en début de soirée. Le département a été placé en vigilance orange par Météo France, tout comme la Meurthe et Moselle, les Vosges et la Meuse.

Risque de grêle et de vents violents

Selon les prévisions de Météo France, "la dégradation orageuse débutera au nord de la Lorraine en milieu d'après-midi avant de se décaler ensuite en direction de l'Alsace en fin d'après-midi et soirée puis de s'évacuer en Allemagne."

Ces orages pourront présenter localement et temporairement un caractère violent avec de la grêle et de fortes rafales de vent de l'ordre de 70 à 80 km/h, très localement jusqu'à 90/100 km/h.

La Préfecture de Moselle met en garde contre ces intempéries, notamment les automobilistes en raison des risques de chutes d'arbres sur les chaussées,