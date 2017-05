Alerte aux orages et à la grêle ce mercredi en Dordogne

Le département de la Dordogne devrait être placé en vigilance jaune ce mercredi. Des épisodes orageux apportant des averses de grêle sont attendus dès la mi-journée.

Ça ne va pas faire les affaires des vignerons et arboriculteurs déjà touchés par les orages et le gel il y a quelques semaines. Un nouvel épisode orageux est annoncé en Dordogne ce mercredi. Il devrait apporter des averses de grêles.

"Les premières cellules vont remonter dans un flux de sud-ouest et toucher le Périgord pourpre en milieu de journée" explique Valéry Mourot, prévisionniste à Météo France Agen. "Elles vont se propager vers le nord-est et il y aura un regain d'activité en deuxième partie d'après-midi et en soirée. Les orages vont êtes assez costauds. On peut avoir des cellules qui peuvent déverser 10 à 20 litres par mètre carré, ce qui est assez important," ajoute le prévisionniste. Des chutes de grêles ne sont pas à exclure surtout à l'est du Périgord mais l'ouest pourrait aussi être concerné. Le calme reviendra progressivement dans la nuit mais une nouvelle dépression est attendue jeudi dans la journée.