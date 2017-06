Alerte aux orages : il est tombé l'équivalent de 15 jours de pluie en deux heures à Bordeaux

Météo France évoque un épisode de forte intensité ce mardi après-midi, mais très loin des records. Il est tout de même tombé l'équivalent de 15 jours de pluie en deux heures seulement, sur l'agglomération de Bordeaux. Presque autant à Blaye. Les pompiers sont intervenus une centaine de fois.

Les orages et fortes pluies annoncés sont arrivés plus tôt que prévu sur la Gironde. Et les averses ont été très importantes. Il est tombé 20 millimètres en deux heures à Blaye, et 28 sur la métropole de Bordeaux, soit l'équivalent de 15 jours de pluie.

► À LIRE AUSSI : 17 départements en vigilance orange aux orages

Mais Météo France rappelle qu'il ne s'agit pas d'un record. Le 31 juillet 1999, il était tombé en Gironde, 64 millimètres d'eau en une heure seulement.

Les pompiers ont été sollicité à une centaine de reprises principalement pour des caves inondées dans l'agglomération bordelaise et à Blaye, où le réseau d'évacuation des eaux usées est saturé, et où les clients d'un supermarché se sont retrouvés les pieds dans l'eau.

Les parcs et jardins restent fermés par précaution à Bordeaux et Pessac.

Il a un peu plu à #Bordeaux pic.twitter.com/48zoWuI64r — Antøine Tinel (@Antoine_Tinel) June 27, 2017

La Gironde est en vigilance orange aux orages, comme 16 autres départements du Sud-Ouest et du centre jusqu'à 22h. D'autres passages orageux sont annoncés, mais à priori de moins forte intensité selon Météo France et plus au sud de la Gironde, entre Pyrénées et Lot-et-Garonne.