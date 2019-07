Alerte aux orages : le Nord Franche-Comté placé en vigilance orange

Après l'alerte à la canicule, l'alerte aux orages. Les départements du Doubs, de la Haute-Sâone et le Territoire de Belfort sont placés en vigilance orange, à partir de samedi 27 juillet à midi, et jusqu'à dimanche 28 juillet à minuit. De la grêle et des rafales de vent sont à prévoir.