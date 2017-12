Alerte aux pluies-verglaçantes cette nuit et demain matin dans le Gard et la Lozère

Des pluies-verglaçantes sont attendues dans la nuit de samedi à dimanche sur les reliefs cévenols, dans le nord du département et en Lozère. La Lozère est en vigilance orange, le Gard en vigilance jaune. Prudence sur la route.

Prudence ce samedi soir et dimanche matin dans le Gard comme en Lozère ! Il pourrait y avoir un phénomène très dangereux de pluies-verglaçantes. La Lozère est en vigilance orange et le Gard en vigilance jaune mais il est recommandé dans les deux départements de laisser la voiture au garage entre 4 heures du matin et 9 heures ce dimanche sur les reliefs cévenols comme en plaine sur le nord du Gard.

[Alertemétéo] Météo France a placé la #Lozère en vigilance jaune neige/verglas jusqu'au 9 décembre à 9 heures : fort regel sur les zones enneigées ou humides occasionnant de nombreuses zones verglacées sur le réseau routier. Soyez très prudents. — Préfet de la Lozère (@Prefet_48) December 8, 2017

Les prévisions de Météo France font état de l’arrivée d’une perturbation qui va aborder notre département par l’ouest dans la nuit de samedi à dimanche.

NEIGE et VERGLAS AVEC PLUIES VERGLACANTES : Le préfet du Gard appelle à la vigilance pour la nuit de samedi à dimanche et pour la matinée de dimanche

Infos sur https://t.co/KUtZLz1Q9upic.twitter.com/k35dPnMhmv — Préfet du Gard (@Prefet30) December 9, 2017

Cette perturbation donnera des pluies verglaçantes en fin de nuit et de la neige en matinée sur les Cévennes et plus largement sur le Nord du département, jusqu’à basse altitude, au Vigan, à Alès voire Uzès et Bagnols.

Plus au sud, des chutes de pluie et neige mêlées sont possibles. Les pluies verglaçantes, attendues entre 4 et 9 heures du matin dimanche toucheront plus particulièrement le nord-ouest du département, sur un axe allant de Sauve à Bagnols sur Cèze. Compte tenu des basses températures, les pluies tomberont sur des sols déjà froids.

