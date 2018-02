Alerte aux pluies verglaçantes sur toute la Franche-Comté

Par Véronique Narboux, France Bleu Besançon

Ce mercredi, Météo France place le Doubs et le Jura en vigilance orange neige-verglas à partir de 22 heures. La Haute-Saône et le Territoire de Belfort seront concernés à partir de minuit et l'alerte sera maintenue sur les quatre départements franc-comtois jusqu'à jeudi 11 heures.