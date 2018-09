Alerte aux vents violents: la ville de Strasbourg ferme ses grands parcs et cimetières municipaux

Par Olivier Vogel, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Météo France a placé ce dimanche après-midi 5 départements de l'Est, dont le Bas-Rhin, en vigilance orange vents violents. La ville de Strasbourg a décidé de fermer ses parcs et ses cimetières municipaux et annulé une vingtaine de manifestations culturelles et sportives.