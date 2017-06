Alerte canicule : la vigilance orange maintenue dans le Puy-de-Dôme et l'Allier

Les deux préfectures auvergnates ont décidé de maintenir le niveau 3 "alerte" du plan canicule départemental jusqu’à vendredi 23 juin inclus. Le Cantal et la Haute-Loire restent en vigilance jaune.

Météo France a décidé d'étendre la vigilance orange canicule : 66 départements sont concernés. L'épisode de canicule qui touche une bonne partie de la France depuis lundi va se poursuivre mercredi. Dix-sept nouveaux départements ont été placés en vigilance orange canicule mardi : Aisne (02), Aube (10), Doubs (25), Eure (27), Marne (51), Haute-Marne (52), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Seine-Maritime (76), Somme (80) et Territoire-de-Belfort (90).

Le niveau 3 « alerte » est déclenché lorsque les températures annoncées par Météo-France dépassent les seuils d’alerte, à savoir 19°C la nuit et 34°C durant la journée, pour une durée minimale de trois jours consécutifs. Cette alerte correspond à une carte de vigilance météorologique de niveau orange.

Jusqu'à 38° jeudi en Auvergne

Tous les acteurs publics et privés impliqués dans le plan canicule départemental sont appelés à mettre en place les actions qui leur incombent pour protéger les personnes les plus vulnérables. Un numéro vert d’information du public est activé. Il s'agit de canicule info service : 0800 06 66 66

Par ailleurs, les proches, voisins et famille, des personnes âgées et / ou handicapées isolées sont invités à inscrire ces derniers sur le registre ouvert dans leur commune de résidence. Ce registre permet une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des personnes plus fragiles. Voici les recommandations habituelles.