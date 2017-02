Alerte à la neige et au verglas : le Poitou placé en vigilance orange

Météo France a placé ce samedi 21 départements en vigilance orange neige-verglas, dont la Vienne et les Deux-Sèvres. À partir de minuit et jusqu'à dimanche 15 heures, des chutes de neige et de verglas sont attendues.

Le Poitou va de nouveau grelotter la nuit prochaine. Météo France a placé la Vienne et les Deux-Sèvres en alerte orange pour pluies verglaçantes, entre la nuit de samedi à dimanche.

►►► À LIRE AUSSI : Neige et verglas : 21 départements en vigilance orange

© Visactu -

Vigilance particulière en fin de nuit

Le bulletin de Météo France prévoit des températures sous les 0 degrés. Des petites pluies sont attendues entre 4 heures et 5 heures du matin, qui pourraient verglacer par endroit. Le risque concerne essentiellement le nord du département des Deux-Sèvres, mais il est possible ailleurs dans le Poitou.

En fin de matinée ce dimanche, le risque de verglas s'estompera au fur et à mesure que la douceur reviendra.