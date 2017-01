Alerte à la pollution en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges : des mesures de restriction appliquées dès ce lundi

Un pic de pollution aux poussières fines concerne la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Les deux préfectures prennent des mesures de restriction à compter de ce lundi 23 janvier.

Côté pile : le ciel est bleu et le soleil brille. Côté face : la météorologie anticyclonique qui nous accompagne depuis quelques jours n'est pas du tout favorable à la dispersion des polluants. Selon l'association de surveillance de la qualité de l'air Atmo Grand Est, les niveaux de particules fines (PM10) vont augmenter en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges ce dimanche. Ce qui conduit les préfectures des deux départements à déclencher une procédure d'alerte et à prendre des mesures. Elles entrent en vigueur ce lundi dès 6h et jusqu'à nouvel ordre.

Quelles sont ces mesures en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges ?

La vitesse maximale autorisée est réduite de 20 km/h sans descendre en dessous de 70 km/h (sauf pour les véhicules d'urgence médicale, des services d'incendie et de secours, des forces de l'ordre et de sécurité civile). L'utilisation du bois et de ses dérivés comme chauffage d'appoint ou d'agrément est interdite dès lors qu'ils ne sont pas une source indispensable de chauffage. Le brûlage des déchets verts à l'air libre est interdit. L'écobuage, le brûlage des résidus agricoles et des déchets forestiers sont interdits, sauf raison de sécurité. Les exploitants des installations classées soumises à autorisation s’assureront du bon fonctionnement des dispositifs de filtration. Les travaux générateurs de poussières (chantier de démolition) ne peuvent être réalisés qu'avec un arrosage permettant d'abattre la poussière. Les feux d'artifices sont interdits.

Et pour la santé ?

La prudence est recommandée aux femmes enceintes, jeunes enfants, personnes asthmatiques ou souffrant d'insuffisance cardiaque ou respiratoire. De manière générale, dans ce genre d'épisode de pollution, il est conseillé de réduire les activités physiques et sportives intenses.

Combien de temps ?

Au vu des prévisions météorologiques, cette accumulation de particules fines dans l'atmosphère pourrait se maintenir jusqu'à mardi en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Les deux autres départements lorrains sont épargnés pour le moment.