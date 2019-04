La Lozère maintenue en vigilance jaune pour inondations et orages

Lozère, France

Les quantités de précipitations attendues jusqu’à ce jeudi soir vont de 70 à 150 mm dans les Cévennes lozériennes. En fin d'après-midi et soirée, les précipitations prennent un caractère orageux en Cévennes. Par ailleurs, outre l'événement purement cévenol, les cumuls de pluie sont significatifs sur la moitié nord-ouest du département, de l'ordre de 30 à 80 mm sur la journée. Attention également à un abaissement sensible et brutal de la limite-pluie neige en fin d'après-midi et début de soirée, durant quelques heures, faisant apparaître des chutes de neige dès 1.200 mètres d'altitude : 5 à 10 cm de neige lourde sont attendus.

La préfecture appelle à la prudence, notamment sur les routes et si vous pratiquez des sports de pleine nature.