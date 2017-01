La commune d'Olonzac inondée, 17 mises en sécurité

La commune d'Olonzac (Hérault) a été inondée dans la nuit de vendredi à samedi. Les pompiers sont intervenus pour mettre en sécurité 17 habitants. Le département de l'Hérault est toujours en vigilance orange aux pluies et inondations.

Olonzac a les pieds dans l'eau ce samedi matin. La commune à la limite de l'Hérault et de l'Aude a été inondée dans la nuit de vendredi à samedi. Dix-sept habitants ont été mis en sécurité par les pompiers.

En fait, les trois cours cours d'eau qui confluent dans Olonzac ont débordé à causes des pluies intenses des dernières heures. Il est tombé en six heures plus de 100 mm de pluie sur la commune.

De nombreux dégats

Dans le centre de la commune, les dégâts sont importants surtout dans les magasins des commerçants. "La boulangerie a été inondée comme le bureau de tabac, la pharmacie, les cafés. Il y avait parfois plus d'un mètre d'eau", détaille Jean-Claude Moya, le boucher d'Olonzac.

"Parfois jusqu'à 1 mètre d'eau dans les magasins" - Jean-Claude

L'Hérault toujours en vigilance orange

Météo France a placé le département de l'Hérault en vigilance orange aux pluies et aux inondations. Ce samedi matin, la perturbation s'évacue à l'est du département.