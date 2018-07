Le Limousin devrait être frappé par un épisode d'orages violents, ce dimanche en début de soirée, d'après Météo France. La Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse ont été placées en vigilance orange aux orages. L'alerte court jusqu'au lever du jour ce lundi.

La Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse font partie des 22 départements français placés en vigilance orange aux orages. Cet épisode météo violent va traverser la partie ouest de la France. Météo France prévoit, dès ce dimanche en début de soirée, des orages violents sur la Haute-Vienne.

Après un week-end très chaud, des orages vont se former en fin d'après-midi au Pays-Basque. "Ces orages, associés à une forte activité électrique, s'accompagnent notamment de pluies intenses, donnant localement 30mm en moins d'une heure et 40 à 60 mm en 3h; de fortes chutes de grêle locales et de rafales de vent atteignant généralement 80/100 km/h", explique le communiqué de Météo France.

Pour les départements de la Corrèze et de la Creuse, les plus forts orages ne devraient concerner que la bordure ouest de ces départements.