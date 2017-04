Alerte orange aux orages dans les deux Charentes

Météo France a placé 22 départements en vigilance orange aux orages pour ce dimanche. La Charente et la Charente-Maritime sont concernés. De fortes rafales de vent et de la grêle sont attendues dès 14 heures.

La Préfecture de la Charente-Maritime appelle à la prudence. Les services de l'Etat conseille d'éviter les balades en forêt ce dimanche, de mettre à l'abri du vent les objets susceptibles de s'envoler et d'éviter si possible de se mettre à l'abri sous des arbres.

La #charentemaritime est placée ce 30 avril en vigilance orange pour #orages. Soyez prudents. Plus d'infos sur https://t.co/wlDu6wAuqQ pic.twitter.com/n0rQ3cLMFh — Préfet 17 (@Prefet17) April 30, 2017

L'alerte concerne : l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne et la Haute-Vienne.