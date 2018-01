Le département de l'Hérault a connu de fortes précipitations ce lundi, notamment sur l'est du département. Il n'y a pas eu de dégâts mais 2.000 impacts de foudre ont été relevés.

Montpellier, France

La vigilance orange aux orages et aux fortes pluies a été levée à 16h ce lundi dans l'Hérault.

De forts orages et des pluies soutenues se sont abattues sur le département dans la nuit de dimanche à lundi et une bonne partie de la journée de lundi. Aucune "intervention significative" n'a toutefois été enregistrée par les pompiers.

C'est l'est du département qui a été le plus arrosé, du Mont Aigual jusqu’à la petite Camargue : il est tombé sur cette partie de l'Herault environ 100 mm de pluie sur l'ensemble de l’épisode. C'est l'équivalent d'un mois et demi de précipitation en hiver.

C'est bien, mais pas suffisant pour combler le déficit. Il faudrait encore au moins deux épisodes similaires pour recharger les nappes phréatiques. En décembre, il est tombé seulement 11 mm et sur la période avril-décembre, jamais le département n' avait été aussi sec.

L'ouest de l'Hérault a reçu nettement moins d'eau, environ 20 à 30 mm au total. Ce qui représente un demi-mois de précipitations.

Enfin vous avez vu les éclairs : en l'espace de huit heurs, l'Hérault a reçu près de 2.000 impacts de foudre.