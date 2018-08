Charente-Maritime, France

Vous avez très certainement eu du mal à vous endormir... et il faut dire qu'il y avait de quoi ! La Charente-Maritime et la Charente étaient en alerte orange aux orages hier soir. Et ça se confirme en chiffres : la Charente-Maritime est le 3e département où il y a le plus d'éclairs en France ce mardi, derrière la Gironde et la Vendée : 3718 selon l'observatoire des orages Kéraunos. 1035 en Charente. Vraiment impressionnant et la période orageuse a duré 45 minutes par exemple sur Meschers, selon un auditeur de France Bleu la Rochelle.



Comme en plein jour...

L'activité électrique a été tellement dense, qu'à certains moments, on se serait cru en plein jour!

A Saint Denis du Pin, à 22h, on se serait cru en plein jour au prieuré de la Fayolle! (un auditeur de France Bleu) - Didier Chevalier

Il y a eu également du vent! Jusqu'à 110 km/h par exemple à Cognac selon Météo France.

Pour Kéraunos, cette dégradation orageuse signe la fin des très fortes chaleurs (les plus de 35 degrés).

Heureusement, peu de dégâts

Ce fort épisode orageux, cette activité électrique intense ont eu heureusement peu de conséquences : quelques coupures d'électricité, des arbres aussi sur les routes -il faut d'ailleurs rester prudents ce matin- .

En Charente-Maritime, 70 pompiers étaient mobilisés. Ils sont intervenus une quarantaine de fois. 28 communes ont été plus particulièrement touchées. En Charente, une centaine de pompiers sont intervenus pour dégager des arbres sur les routes.... 80 interventions environ, du côté de la Couronne, Barbezieux, mais aussi Segonzac, Jarnac, Cognac et Rouillac.

Rien à voir avec la grêle et les dégâts du 4 juillet dernier.