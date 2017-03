Alerte orange aux vents violents et aux vagues-submersion dans le Var

Le Var et les Alpes-Maritimes font partie des 19 départements français placés en alerte orange aux vents violents par Météo France. Des vents jusqu'à 150 kilomètres/heure sont attendus. Cette alerte est valable jusqu’à demain matin, mardi 7 mars à 10 heures.

Des rafales entre 100 et 130 km/h et pouvant atteindre localement 130 à 150 km/h sur le littoral et les reliefs sont attendues dans la soirée et cette nuit dans le Var. Dans les Bouches-du-Rhône, le vent de Nord-Ouest va souffler mais pas aussi fort : le mistral atteindra 100 à 110 km/h sur le bord de mer.

Le moment le plus fort ce sera dans le courant de la nuit, et le vent va baisser en intensité le lendemain matin. Jean-Luc Marino, prévisionniste a Météo France

Quelques conseils de prudence

Les marins-pompiers de Marseille appellent à la vigilance ce soir encore. Ainsi, il est recommandé d'éviter les déplacements au maximum avec une vitesse appropriée et d'être vigilant avec les objets qui pourraient tomber en les déplaçant ou en les fixant. 2 jours après ce drame a Marseille durant lequel un père de famille et ses 2 filles ont été emportés par une vague à la Madrague Montredon, il est recommandé d’éviter toute sortie en mer et promenade en bord du littoral.

