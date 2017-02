Alerte orange vagues-submersion en Gironde : bourrasques et fortes vagues sur le littoral

La marée haute de ce mardi matin est passée sur le littoral. A Lacanau, malgré un vent violent et de grosses vagues, il n'y a pas eu de phénomène de submersion. La vigilance orange est activée jusqu'à 21h, à l'issue de la deuxième marée haute du jour.

La Gironde, comme les autres départements de la façade atlantique, est en alerte orange vagues-submersion. Ça souffle très fort sur la côte ce mardi. Des bourrasques jusqu'à 100 km/h avec un fort coefficient de marée, 102 ce matin.

Pas de dégâts apparents

Pour le moment, l'épisode est plus spectaculaire que grave. Sur le littoral, la plage de Lacanau est l'une des plus exposée. Si des vagues de 6 à 8 mètres viennent régulièrement s'éclater contre la plage, notre reporter sur place n'a pas constaté de dégâts. Après la première marée haute, un peu après 6 heures ce matin, Hervé Cazenave, adjoint au maire de Lacanau en charge du littoral, se déclare confiant. "On attend le sommet de houle en fin de matinée et on fera le tour des installations et du front de mer pour voir s'il y a des dégâts. Mais apparemment l'enrochement tient, même si quelques vagues sont passées par dessus".

Entre Arès et Andernos, quelques légers débordements. - © Nico (Internaute)

Ailleurs en Gironde, les pompiers affirment ne pas avoir eu d'intervention particulière à effectuer. La marée haute du matin n'a pas causé de débordement à Bordeaux. La vigilance reste active tout au long de la journée. La surveillance sera particulièrement forte en fin d'après-midi pour la deuxième marée haute du jour.

La vigilance est activée jusqu'à ce soir en Gironde. - © Météo France

