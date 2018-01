Corse, France

Ça a soufflé déjà très fort cette nuit avec des rafales qui ont dépassé les 200 km/h entre minuit et une heure. En Balagne, la plus forte bourrasque a été enregistrée à 167 km/h, 172 à Conca, 198 au Cap Sagro et 222 c'est désormais le record de Corse ont été enregistrés dans le Cap Corse. Le record de 1983 et les 216 km/h ont été balayés. La Corse reste placée en alerte météo orange vent violent jusqu'au milieu de la journée.

Un départ de feu dans le Cap Corse

Le feu est parti vers 6 heures sur le versant nord de la commune, au dessus des maisons du hameau de Cruscianu. Pour l'instant, il n'y a pas une inquiétude démesurée, le vent étant contraire. Les pompiers, avec 15 camions et 60 hommes, sont en protection des habitations. Mais le maire de la commune craint que le feu ne dévale vers la marine, très urbanisée, il a donc décidé que dans ce cas, il décrétera une évacuation pour ne prendre aucun risque. Le feu est parti sur la bande verte, à la limite ou il s'était arrêté lors du dernier grand incendie en août dernier. Il avait alors dévasté près de 2000 hectares dans tout le Cap Corse. S'il basculait côté nord vers la commune de Pietracorbara, là aussi, une chance, si l'on peut dire, l'ancienne zone brûlée récemment pourrait servir de coupe-feu. Pour l'instant les avions ne peuvent pas intervenir, et ça, évidemment, c'est un souci.

Ecoles et transports impactés

Cette nuit sur le réseau secondaire les pompiers sont intervenus essentiellement pour des arbres couchés sur les routes, mais pas d'accident pour l'instant. La plus grande prudence est évidemment recommandée si vous souhaitez vous déplacer en raison des objets de toute sorte qui peuvent gêner la circulation. C'est le cas notamment dans les centres urbains ou beaucoup de poubelles sont poussées sur la chaussée et des panneaux publicitaires qui s’envolent.

Concernant les transports, dans le Maritime, Corsica Linea a remplacé le Bastia-Marseille par un Ajaccio-Marseille avec mise en place d'une navette pour les voyageurs sans voiture. Le même aménagement a déjà eu lieu hier.

Du côté du transport aérien, les deux avions au départ de Bastia vers paris et Marseille ont été annulés. C'était le cas déjà hier soir dans les aéroports de Calvi et de Figari. Les voyageurs ont été acheminés à Bastia, mais ne décolleront donc pas.

Compte tenu de ces conditions météorologiques très défavorables", tous les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées et Université) sont fermés aujourd'hui. Et donc, les transports scolaires sont suspendus.

Réseau EDF

Du côté d'EDF, il y a eu un pic de clients coupés cette nuit, ils étaient 8000 à minuit, principalement en Balagne, dans le Fium’Orbu, en Casinca mais curieusement seulement 200 coupés dans le Cap Corse, en Corse du sud, 400. Ce matin, il en reste 4000 en Haute-Corse, les équipes d'EDF sont intervenues toute la nuit. Si cela est possible, un hélicoptère fera les visites de lignes ce matin.