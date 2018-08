La canicule aggrave le phénomène et désormais l'intégralité des deux départements est concernée par la pollution à l'ozone. Aucune amélioration n'est attendue avant mercredi.

Jusqu'ici en alerte orange, l'Est de la Drôme est passé à son tour en alerte rouge ce lundi. Conséquence : tout le département est désormais concerné par la pollution à l'ozone. Et cette situation difficile à vivre pour les personnes fragiles est identique en Ardèche selon ATMO Auvergne-Rhône-Alpes qui surveille la qualité de l'air.

Pour l'instant, aucune circulation différenciée n'a été mise en place chez nous comme en Isère ou en région parisienne, mais les préfectures de la Drôme et de l'Ardèche ont toutefois acté plusieurs mesures. Si vous aviez prévu de faire un barbecue, mieux vaut reporter ! A moins que vous ayez un barbecue au gaz ou à l'électricité : les grillades avec du charbon de bois ou tout autre combustible solide sont interdites. Si vous comptiez jardiner avec ce beau temps, c'est râpé aussi : interdit aussi de faire brûler du bois ou des déchets. Interdit d'utiliser des outils qui marchent à l'essence comme les tondeuses ou les taille-haie. Il n'y aura pas de feu d'artificenon plus. Interdits eux aussi.

Côté transports, la vitesse est toujours abaissée de 10 à 20 km/h heure selon les routes. Si vous pouvez prendre le vélo, c'est encore mieux. Pour les entreprises et les industries, ça se corse aussi : la préfecture demande de réduire les activité qui génèrent de la poussière, comme les démolitions de bâtiment. Elle demande aussi d'arrêter, globalement, toute activité qui émet des polluants, des particules fines, des composés volatiles, jusqu'à la fin de l'épisode.