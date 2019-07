Alerte sécheresse dans les Vosges : des pénuries d'eau potable possibles dans certaines communes

Vosges, France

Dans un communiqué ce mardi 9 juillet, la préfecture des Vosges annonce prendre "des mesures de limitation des usages de l'eau sur tout le département. Le déficit de pluie qui perdure a entrainé une baisse générale des débits de tous les cours d'eau dans les bassins versants de la Meuse, de la Moselle et de la Saône." Les autorités expliquent encore avoir constaté un "effet assèchement des sols assez conséquent, tant en surface que, progressivement, en profondeur." "Même si des pluies importantes arrivent ces prochaines semaines, elles ne combleront pas rapidement le déficit accumulé", peut-on lire encore.

Des pénuries d'eau potable possibles dans certaines communes

La préfecture vosgienne prévient encore que "cette situation d'étiage, caractérisée par un débit minimal dans les cours d'eau, est susceptible d'entrainer des pénuries d'eau potable sur les réseaux d'alimentation de certains collectivités ainsi qu'une forte dégradation des milieux aquatiques du département".

Suite à un comité sécheresse réuni ce lundi 8 juillet, le préfet Pierre Ory, a pris un arrêté limitant provisoirement jusqu'au 15 août certains usages de l'eau sur toutes les Vosges. Il demande des efforts à tous les usagers, particuliers, collectivités, entreprises, administrations, agriculteurs.

Parmi les mesures de restriction : • l’interdiction du remplissage des piscines à usage privé d’une capacité supérieure à 1 mètre cube ; • l’interdiction de laver les véhicules sauf dans les stations professionnelles ; • l’interdiction de laver les voiries et les trottoirs, de nettoyer les terrasses et façades, sauf raison de salubrité publique ; • l’interdiction d’arroser les pelouses et les espaces verts publics ou privés ainsi que les terrains de sport, entre 9h à 20h ; • l’interdiction d’arroser les jardins potagers de 9h à 20h ; seul un arrosage manuel ou par récupération des eaux de toiture est autorisé ; • l’interdiction de remplir les plans d’eau, excepté pour les activités commerciales de type pisciculture.