Lorraine, France

Dans leurs communiqués, les deux préfectures de Meurthe-et-Moselle et des Vosges constatent toutes les deux un déficit de pluie important et une baisse du débit de tous les cours d'eau ces dernières semaines. En Meurthe-et-Moselle, la situation est la plus difficile "pour la zone de gestion Moselle amont et Meurthe", dans les Vosges c'est compliqué "dans les bassins versants de la Meuse, de la Moselle et de la Saône".

Des mesures à partir de ce samedi 18 août

Ces alertes impliquent la mise en place de restrictions des usages de l'eau pour tous, particuliers, entreprises, collectivités, industrie, exploitants agricoles... Parmi les mesures pour les particuliers et collectivités : l'arrosage des jardins, pelouses, potagers, espaces verts et sportifs est interdit de 9h à 20h, lavage des véhicules interdit (sauf dans les stations équipées d'un système de recyclage), interdiction encore de remplir les piscines privées, de laver des terrasses, façades, immeubles sur la voie publique. Dans les Vosges, dans la liste des interdits, figurent encore celui concernant l'irrigation agricole, interdite entre 9h et 20 h sauf pour le maraichage, l'horticulture, les vergers, pépinières, cultures sous serre, interdiction de remplir les plans d'eau excepté pour les activités commerciales.

Des amendes de 1500 euros voire 3000 euros

La préfecture précise que ce sont les maires qui veillent au respect de ces règles. Les contrevenants s'exposent à des amendes de 1500 euros, voire 3000 euros en cas de récidive.