Alerte sécheresse sur l'Est du département de l'Ille-et-Vilaine

Rennes, France

C'est une grande partie de l'Est du département de l'Ille-et-Vilaine qui est concerné. Les bassins hydrographiques du Couesnon et de la Vilaine amont sont placés en état d’alerte sécheresse à partir de ce vendredi 12 juillet. Dans ces deux secteurs, la Préfecture interdit l'arrosage des pelouses de 8h à 20h. Il est également interdit de remplir des piscines, ou le lavage des voitures en dehors des stations, afin de préserver la ressource en eau.

Après un hiver sec, et une pluviométrie du début du printemps déficitaire, les nappes souterraines n'ont pas été suffisamment rechargée. Les fortes chaleurs depuis la fin juin, ont entraîné une augmentation de la consommation d'eau préservé sur la ressource. Le déficit pluviométrique du mois de mai dépasse 40% sur une large fraction du département.

Les mesures de restriction d'eau s'appliquent uniquement sur deux bassins, mais ailleurs dans le département d'Ille-et-Vilaine, la Préfecture invite chaque citoyen à faire preuve de civisme et d'éviter tout gaspillage.

Dans les bassins du Couesnon et et de la Vilaine amont, sont interdits : le lavage des véhicules hors stations professionnelles, le nettoyage des façades, terrasses, murs, escaliers et toitures, le lavage de voirie, le remplissage des plans d'eau, la vidange ou remplissage des piscines familiales à usage privé, la vidange des plans d'eau, l’arrosage des pelouses, massifs floraux ou arbustifs, publics ou privés, entre 8 heures et 20 heures, l’arrosage des terrains de sport entre 8 heures et 20 heures, l’utilisation des fontaines publiques qui ne disposent pas d'un circuit fermé pour l'eau, et l'irrigation agricole (sauf pour les serres, pour les cultures spéciales entre 18h et 11h (légumes de plein champs, horticulture, vergers), pour les autres types de cultures entre 18h et 11h uniquement à partir de retenues collinaires (ouvrages de stockage de l'eau), à remplissage hivernal, de surface ou par ruissellement d’eaux de pluie.

Certaines stations d’épuration listées dans l’arrêté sont tenues de maintenir un niveau de traitement du phosphore renforcé.