Alerte vagues-submersion : pas de dégâts en Charente-Maritime pour l'instant

Placée en vigilance pour le risque de submersion sur le littoral ce mardi matin, la Charente-Maritime a passé sans encombre le cap de la marée haute.

Aucun dégât, pour l'instant, signalé en Charente-Maritime.

Météo France d'ailleurs maintient son alerte orange seulement jusqu'à ce mardi 9h du matin et non plus jusqu'en fin d'après-midi.

Les prévisionnistes de Météo France estimaient qu'il y avait un risque de surcôte, une surélévation possible de l'eau de 80 centimètres... très loin heureusement des niveaux de la tempête Xynthia où l'eau était montée de plus d'un mètre 50...

Jusque là donc ce matin tout s'est bien passé. Le moment le plus critique était avant 6 heures au moment de la marée haute.

La Rochelle, à 7h30 ce mardi matin. L'alerte submersion sera levée à 9h. © Radio France - Mélanie Domange

Il faudra rester prudent, tout de même, ce soir en front de mer pour la deuxième marée haute de la journée...Le coefficient sera de 103 ce soir, à 18h29.