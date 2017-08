Algues du lac de Créteil : un collectif demande des analyses

Après le retour de grandes tâches vertes à la mi-août, le collectif du Lac de Créteil demande aux différentes collectivités d'effectuer des analyses. L'an passé, le plan d'eau de 42 hectares avait été touché par des cyanobactéries, des particules microscopiques qui peuvent être toxiques.

C'est un plan d'eau exceptionnel de 42 hectares en plein cœur de ville. Mais, à la mi-août, à l'occasion d'un épisode de chaleur, des grandes taches vertes sont apparues à la surface de l'eau, dans plusieurs secteurs du site. Des taches qui inquiètent un collectif de riverains et d'usagers du lac, car il pourrait s'agir notamment de cyanobactéries, des particules microscopiques qui peuvent s'avérer toxiques. "Elles peuvent poser problème en cas d'efflorescences algales : une poudre se forme et s'amalgame à la surface de l'eau", commente Michel Noël, membre du collectif.

Un épisode de cyanobactéries l'an dernier

Les cyanobactéries secrètent des cyanotoxines : des dermatoxines, qui peuvent causer des irritations et des démangeaisons ; des hépatoxines, qui provoquent des troubles digestifs ; et des neurotoxines, qui affectent le système nerveux. Elles se développent le plus souvent lors de pics de chaleur, dans des eaux stagnantes et riches en nutriments.

Le collectif du lac de Créteil demande des analyses © Radio France - Pierre Coquelin

Mais pour le moment, rien n'est sûr. Le collectif demande donc "des analyses régulières" et des "mesures". "L'an dernier, nous avons déjà eu un épisode de cyanobactéries : ça a été confirmé par des analyses des services départementaux du Val de Marne", ajoute Michel Noël. Des riverains avaient en particulier remarqué une augmentation de la mortalité des foulques et des canards. Ces derniers jours, dans le Maine-et-Loire, 8 chiens sont morts après avoir été intoxiqués par des cyanobactéries présentes dans la Loire. "Quand les enfants vont de nouveau faire du bateau, ils vont mettre les mains dans l'eau", explique Bernard, un riverain.

"Patate chaude"

Au lac de Créteil, des prélèvement ont été réalisé début septembre 2016 et la communication des résultats... en juillet dernier. L'an passé, 20 tonnes d'algues ont été arrachées. Les membres du collectif soulignent aussi un "jeu de la patate chaude entre les différentes autorités". "Tout le monde se renvoie la balle : le lac est la propriété de la région, l'île de loisirs dépend en partie du département, et le plan d'eau est géré en partie par le syndicat mixte", précise un des membres.

Pour lutter contre les cyanobactéries, plusieurs actions son préconisées : la mise en place d'ouvrages de dépollution (bassins de lagunage par exemple) ; continuer à arracher et évacuer les proliférations algales afin de diminuer la quantité de nutriments encore présente dans le lac ; limiter le développement et la prolifération des oiseaux en limitant leur nourrissage par les usagers. Du côté des dispositifs : l'utilisation d'ultrasons de faible puissance (pour empêcher la croissance des algues), ou l'utilisation de péroxyde d'hydrogène.