Algues vertes : Hillion ferme la quasi-totalité de ses plages

Du jamais vu ! La commune d’Hillion dans la baie de Saint-Brieuc a fermé ce mercredi après-midi la quasi-totalité de ses plages (4 sur 6) pour "risque sanitaire". En cause : les algues vertes qui s’échouent en masse cette année et présentent un risque pour la santé.

C'est une information France bleu, à Hillon deux plages sont fermées depuis vendredi dernier, deux autres depuis ce mercredi après-midi. Les accès sont barrés par des chaines rouge et blanche ou des rubans de chantier. Des affichettes "Fermeture provisoire pour risque sanitaire" sont bien visibles à côté.

Risque pour la santé publique

Sur les arrêtés signés par le maire d’Hillion, on peut lire que "les accès sont interdits aux personnes et aux animaux" en raison de "l’impossibilité technique de collecter les algues" et du "risque pour la santé publique".

La plage de la Grandville à Hillion le mercredi 28 juin © Radio France - Johan Moison

Grève de Saint-Guimond à Hillion le mercredi 28 juin © Radio France - Johan Moison

Plage de l'hôtellerie à Hillion le mercredi 28 juin © Radio France - Johan Moison

Chemin d'accès à la point des guettes à Hillion le mercredi 28 juin © Radio France - Johan Moison