Ce mardi à Yffiniac dans les Cotes d'Armor, un contrat a été signé entre l'Etat et plusieurs partenaires dans le cadre du second plan de lutte contre les algues vertes. Plan dont les objectifs sont jugés insuffisants pas les associations de défense de l’environnement.

Yffiniac, France

Opération de communication soignée pour la signature de ce contrat. Sous un hangar agricole devant des ballots de paille, des élus, des représentants du monde agricole ou associatif se succèdent pour expliquer et vanter leur travail dans la lutte contre la prolifération des algues vertes. "Ici, les volumes d’algues vertes collectées ont été diminués par près de trois depuis quelques années", explique Christophe Mirmand, préfet de la région Bretagne. "Il faut communiquer sur ce point pour montrer que, loin des images caricaturales, les agriculteurs bretons, l’ensemble des acteurs de ce territoire se mobilisent pour obtenir des résultats en matière de lutte contre les algues vertes".

Lors de la signature du contrat de baie de Saint-Brieuc à Yffiniac © Radio France - Johan Moison

"C'est dur d'être mis au banc des accusés, on fait des efforts qui paieront mais il faudra encore du temps avant de voir disparaitre les algues vertes", explique Michel Rault, agriculteur à Yffiniac.

Objectifs insuffisants pour pouvoir éradiquer le phénomène

Problème : cette manière de lutter contre les algues vertes ne convainc pas tout le monde. "On est toujours sur des objectifs insuffisants en terme de reconquête de la qualité de l’eau", estime Dominique Le Goux d'Eaux et rivières de Bretagne. "En tant qu'association, on restera très vigilant pour que les mesures envisagées par ce second plan, même si elles sont insuffisantes, soient bien mises en œuvre".

Si les fuites d'azote, en grande partie issues des activités agricoles, ont diminué de 30 % depuis 15 ans dans la baie de Saint Brieuc, les importants échouages d'algues vertes en 2017 démontrent qu'il faudra encore du temps avant de voir disparaitre ce phénomène qui entache tant l'image de la Bretagne...