Allergies aux pollens : le risque est élevé dans le Puy-de-Dôme

C'est parti pour les allergies saisonnières. Avril est le mois préféré des pollens, qui s'éparpillent dans l'atmosphère, avant d'aller se déposer sur nos voies respiratoires. Et le bouleau, ce n'est pas forcément la santé !

Maux de tête, rhinites, voire asthme chez les sujets les plus sensibles. Le printemps n'est pas forcément la période la plus agréable pour tout le monde. Les pollens sont responsables des allergies chez environ 20 % de la population. Dans la région, le réseau Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, mesure la qualité de l'air, mais aussi les pollens.

Les pollens ont un peu d'avance

En partenariat avec le RNSA - le Réseau National de Surveillance Aérobiologique - il publie régulièrement sur son site Internet des bulletins allergo-polliniques. En fait, c'est une carte, où les risques d'allergie sont évalués, sur une échelle de 0 à 5. Le directeur projets chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, Serge Pellier : "on est un peu en avance cette année à cause de la météo clémente et les températures... Ça commence par les noisetiers, les bouleaux, les pollens d'arbre, puis les graminées."

Une bande de scotch sur le toit du CHU

Un capteur est installé sur le toit du CHU de Clermont-Ferrand. Il fonctionne en permanence et capte les pollens sur une bande scotchée. Les bandes sont récupérées une fois par semaine et traitées pour un comptage au microscope. Les médecins et les patients peuvent ainsi adapter leurs traitements en fonction de la nature et de la quantité de pollens présents dans l'atmosphère à une période donnée.