Allergies : une vingtaine de départements en risque très élevé

Le risque d’allergie associé aux pollens de graminées est élevé à très élevé sur une grande majorité de la France prévient ce vendredi le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). Une vingtaine de départements allant des Pyrénées-Atlantiques au Territoire de Belfort sont placés en risque très élevé.

Si ce week-end s'annonce frais et pluvieux, Météo France prévoit du beau temps et de la chaleur sur l'ensemble du pays en début de semaine prochaine, des conditions favorables à l'augmentation des concentrations de pollens de graminées. Le pourtour méditerranéen et la vallée du Rhône sont placés en risque moyen en ce qui concerne les pollens de chênes. Les pollens d'urticacées, plutôt présents dans le Sud-Ouest, gagnent aussi du terrain.

Aérer au moins 10 minutes par jour, se rincer les cheveux le soir ou encore garder les vitres fermées en cas de déplacements en voiture permettent de limiter les symptômes rappelle le Haut Conseil de la santé publique.