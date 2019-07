Allier : le roi de l'essuie-tout Renova sort une gamme avec un emballage papier 100% recyclable

Saint-Yorre, Allier, France

Voilà une innovation qui arrive à point. Alors que le texte relatif à l’économie circulaire a été présenté ce mercredi en conseil des ministres, le Portugais Renova bien connu pour ses essuie-tout et papier toilette couleur sort plusieurs gammes emballées dans du papier. Déjà distribué à l'étranger, ces Paper Packs arrivent en France, ils sont conditionnés à l'usine de Saint-Yorre, dans l'Allier. "Finalement, c'est un peu revenir aux sources", explique Paulo Pereira Da Silva, le PDG de Renova, "car _autrefois chaque rouleau était emballé dans du papier à la main_. Je suis très fier de nos équipes d'avoir réussi a conditionner ces emballages."

La gamme Paper Pack Renova conditionnée à Saint-Yorre. © Radio France - Claudie Hamon

A Saint-Yorre, ces produits sont emballés sur les mêmes lignes de production. "Il a fallu tout de même apporter quelques modifications techniques car nous devions travailler à très haute vitesse", précise Paulo Pereira Da Silva. " Je ne sais pas comment le consommateur va recevoir ces produits. Ils ont l'habitude du plastique transparent et là, il a fallu réaliser un packaging très suggestif." Pour l'instant, tous les magasins ne distribuent pas encore ces nouveaux produits, mais quand vous les verrez dans les rayons, vous ne pourrez pas les manquer. Ils sont jaunes, bleus, rouges et en plus " ils chantent" quand vous les touchez. Des produits qui font voir la vie en beau !