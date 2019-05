Allier : tous les emballages vont maintenant dans la poubelle jaune

Allier, France

Depuis ce mercredi, les bourbonnais doivent répondre à une question simple ; est-ce que ce plastique a servi a emballer un produit? Si la réponse est oui, le plastique est recyclable et doit donc être déposé dans la poubelle jaune (ou un sac jaune selon les endroits). Si la réponse est non, direction les déchets ultimes.

Un changement d'habitude alors que jusqu'à présent, ce sont surtout les bouteilles d'eau ou de lait, les papiers et les cartons qui remplissaient le bac jaune. Il va falloir faire un peu de place pour les autres déchets recyclables, ce qui permettra surtout d'avoir moins de déchets à enfouir ou incinérer.

100% des emballages et des papiers pour 100% de l'Allier

Désormais donc, un pot de yaourt, un filet qui contenait des pommes de terre ou des oranges, un sachet de pâtes, une barquette en polystyrène et son film plastique, un tube de dentifrice, une gourde de compote, un sachet de surgelés et même une plaquette de médicaments peuvent être jetés dans la poubelle jaune. Comme toujours les bouteilles, bidons en plastique, brique de lait, carton d'emballage, boites de conserve, canettes, etc... Si le produit a servi a emballer quelque chose, il peut être recyclé. A condition évidemment d'être vide et de ne pas être imbriqué l'un dans l'autre (pas de pot de yaourt ou de boites d’œufs emboîtées), pour que les emballages puissent être correctement détectés au centre de tri.

Les responsables de la collecte de l'Allier ont voulu faire simple et efficace, d'où cette unique question et une date identique pour ces nouvelles consignes de tri. Ils ont attendu aussi que le centre de tri construit pour l'ensemble du département soit opérationnel. Il va entrer en service à Chézy, près de Moulins. Un investissement de 12,8 millions d'€uros qui doit permettre de recycler 20.000 tonnes de déchets par an.

Depuis plusieurs jours, une campagne de communication a été mise en place pour informer tous les bourbonnais. Une plaquette a notamment été envoyée au 183.000 habitants du département et une application, un guide du tri, permet d'aider ceux qui s'interrogent encore sur ce qu'ils peuvent mettre dans la poubelle jaune ou non.