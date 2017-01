Alors que l'Isère va connaître le froid polaire, poêles et chaudières à granulés de bois ont la cote

Le granulé de bois, c'est l'un des combustibles les moins chers et les plus écologiques. Depuis 2008-2009, il est en plein développement en France et l'Isère en profite.

Alors que Météo France annonce à partir de ce samedi 14 janvier une semaine de froid polaire avec des -10 à - 15 degrés en plaine et jusqu'à - 20 en montagne, on s'intéresse à un combustible qui a de plus en plus de succès : le granulé de bois pour poêle ou chaudière qu'on appelle aussi pellet. Ces minis cylindres de bois proviennent du compactage de sous-produit du bois, comme la sciure. C'est l'un des moyens les plus respectueux pour l'environnement et l'un des plus économiques : 20 fois moins de rejets de CO2 que le fioul et 3 fois moins cher que l'électricité, par exemple.

Que représente ce mode de chauffage aujourd'hui ?

En France, les ventes de poêle à granulés de bois ont fortement progressé ces dernières années: on est passé de 20.000 poêles vendus en 2009 à près de 100.000 en 2015 selon le réseau de professionnels Propellet. En Auvergne-Rhône-Alpes, entre 2014 et 2015, la hausse a été de 8% et le parc est aujourd'hui estimé à 72.000 poêles. Si on parle cette fois des granulés de bois, le combustible utile donc pour faire fonctionner ces appareils, en France, on était en 2015 à environ 950.000 tonnes contre un peu plus d'1 million en 2014. Après des hausses continues pendant plusieurs années, 2015 et 2016 ont marqué le pas en raison d'hivers doux et des prix en retrait pour les énergies fossiles. Mais les professionnels s'attendent à un regain d'intérêt en 2017 avec un hiver qui s'annonce donc plus rigoureux et des énergies traditionnelles un peu moins intéressantes pour le portefeuille.

2 entreprises iséroises comptent poursuivre leur développement et les recrutements

Selon le réseau de professionnels Propellet, l'Isère compte un producteur de granulés de bois - il s'agit d'Alpes Energie Bois au Cheylas - et un fabricant de poêles à granulé bois - Inovalp à la Mûre. Alpes Energie Bois, 13 salariés, a produit 55.000 tonnes de granulés de bois l'an passé. Ce combustible, elle l'a fabriqué grâce à de la sciure fournie par une autre entreprise du Cheylas. C'est l'une des caractéristiques du granulé de bois, il s'organise essentiellement via un réseau local . 70% de la production d'Alpes Energie Bois prend la direction de foyers de Rhône-Alpes. A la Mure, Inoval, 25 salariés, pense les appareils : les poêles. Des poêles presque 100% made in France. Seuls 5% du produit viennent de l'étranger. La fabrication se fait à la Mure et chez des sous-traitants du département et de la Drôme. L'entreprise a bien l'intention de poursuivre son développement dans les années à venir. Elle s'installera au printemps dans les nouveaux locaux qu'elle vient d'acquérir toujours à la Mure : un bâtiment 5 à 6 fois plus grand que la superficie à disposition aujourd'hui.

Le granulé bois s'achète aussi via le drive

Et comme on commande ses courses sur internet pour les récupérer au drive, on peut aussi acheter les granulés bois ainsi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est possible depuis qu'en 2014 une société de l'Ain a développé de grosses boîtes qui abritent ces granulés. Ainsi à Saint-Jean-de-Soudain, l'entreprise Huguet Combustiles, créée en 1936 et qui compte 8 salariés , a décidé de s'équiper.

