Massifs des Alpes : le risque d'avalanche est marqué ce week-end

Après des chutes de neige ces derniers jours et avant un redoux des températures, les autorités appellent à la plus grande prudence en montagne. Le risque d'avalanche est marqué dans les Alpes pour ce week-end prolongé du 1er mai.

Depuis quelques jours, c'est le retour de l'hiver dans les Alpes. Les températures sont à la baisse, et il a neigé même à basse altitude. Ce n'est pas exceptionnel à cette période, mais la situation est malgré tout assez rare.

Un redoux est attendu samedi, selon les prévisionnistes de Météo France. "Ce réchauffement soudain du manteau neigeux pourra occasionner de nombreuses avalanches", indique la Préfecture de la Haute-Savoie. Ces avalanches prendront la forme "de coulées de neige humide ou de plaques à vent en altitude, à proximité des crêtes".

Risque particulièrement élevé dans le Mont-Blanc et le Haut-Faucigny

En moyenne, le risque d'avalanche est de 3/5 sur l'ensemble des massifs des Alpes, toujours d'après Météo France. Dans le détail, il est de 2/5 en dessous de 2.000 mètres, de 3/5 entre 2.000 et 2.500 mètres, et de "3 évoluant 4" au dessus de 2.500 mètres. Ce risque est particulièrement fort dans le Massif du Mont-Blanc et celui du Haut-Faucigny.

INTERVIEW | "Vigilance particulière dans le massif du Mont-Blanc et le Haut-Faucigny", explique Gille Rion, nivologiste à Météo France.

Le risque d'avalanche est de 3/5. © Radio France - Denis Souilla

Retrouver ses réflexes d'hiver

Jean-François Grandidier, membre du Club Alpin Français d'Albertville, aussi responsable de la formation neige et ski de randonnée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne, prévient : "ce week-end, on va avoir pas mal de sorties en ski hors-piste ou en ski de randonnée parce que les gens sont restés à l'intérieur depuis quelques jours. Il va donc y avoir un peu de monde en montagne, il faudra retrouver nos réflexes, nos façons de pensée du mois de février/mars, et ne pas se laisser piéger par des conditions hivernales à la fin du mois d'avril...".

INTERVIEW | "On peut s'attendre à des coulées de neige", Jean-François Grandidier.

La Préfecture de la Haute-Savoie rappelle qu'avant de partir en montagne, il est indispensable de se renseigner auprès de professionnels de la montagne et de s'équiper du matériel indispensable (sonde, pelle, DVA, etc).

Carte de vigilance de Météo France. © Radio France - Justine Dincher

► EN IMAGES - La neige de retour sur tout le massif alpin.