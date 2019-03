Alsace : deux fois moins d'oiseaux l'hiver qu'il y a 50 ans

Alsace, France

La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a recensé 55.672 oiseaux en Alsace en janvier dernier dans le cadre du comptage Wetlands international. Elle vient de dévoiler le bilan qui se révèle légèrement supérieur à l'an dernier (+2.800 indivdus) mais cela reste alarmant car 2018 était la plus mauvaise année depuis le début du comptage par la LPO il y a 30 ans.

Le cours du Rhin : 4e zone d'hivernage en France

Si on regarde un peu plus en arrière, le nombre d'oiseaux se raréfie l'hiver dans la vallée du Rhin. Ils étaient plus de 100.000 dans les années 70. Le changement climatique n'est pas étranger à ce phénomène, les hivers sont de plus en plus doux dans la région. Le cours du Rhin est seulement la 4e zone d'hivernage en France alors que c'était la 2e il y a quelques années derrière la Camargue. En Alsace, l'espère la plus courante est le canard colvert.

La priorité est de conserver des zones où les oiseaux peuvent passer l'hiver sans être dérangés. Le plan d'eau de Plobsheim est le plus important en Alsace où près de 10.000 oiseaux y sont recensés.

