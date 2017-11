Alsace : en 200 ans, le Rhin a radicalement changé de visage

1817-2017. Il y a 200 ans, l'ingénieur de Karlsruhe Johann Gottfried Tulla imaginait les premiers plans pour aménager le Rhin. Le but était de contenir le fleuve sur un bras unique d'environ 200 mètres de large, contre un kilomètre auparavant. Mais pourquoi avoir mené ces travaux pharaoniques ?

Il y a 200 ans, le Rhin se divisait par endroits en une vingtaine de bras. Le tout pouvait atteindre un kilomètre de large. Johann Gottfried Tulla, ingénieur de Karlsruhe, a voulu ramener la largeur du fleuve à 200 mètres. Pourquoi un tel projet ?

Evolution du Rhin au niveau de l'île du Rohrschollen entre 1743 et 2010 - Document transmis par l'université de Strasbourg

Des objectifs géopolitiques et sanitaires

Le premier objectif de réduire le Rhin sur un bras unique et rectiligne était de fixer une frontière claire entre la France et l'Allemagne. Ce qui n'était pas le cas avant, avec des dizaines de bras qui n'arrêtaient pas de bouger en fonction des crues. Le but était également de contenir les inondations. Certains villages, côté alsacien notamment, ont complètement été détruits par le Rhin, avant qu'il ne soit corrigé. Enfin, Tulla voulait combattre les maladies comme le paludisme. Avec tous ses bras, le fleuve comportait de nombreuses zones d'eaux stagnantes qui favorisaient la prolifération de moustiques.

Des conséquences inattendues

Les objectifs de l'aménagement du Rhin ont bien été remplis. Mais les ingénieurs de l'époque n'avaient pas imaginé quelles conséquences allaient suivre. Toute la puissance du fleuve a été donc concentrée sur un seul et même bras. L'eau a alors transporté des milliers de tonnes de gravier après Karlsruhe, au point de créer un bouchon qui empêchait les bateaux de passer.

Cela a donc nécessité de nouveaux travaux énormes. Tout cela a eu un impact non négligeable sur la biodiversité. Des dizaines d'espèces d'oiseaux et de poissons ont disparu. Cela a, par exemple, bouleversé l'économie de la pêche. Avant l'aménagement du Rhin, le fleuve était le plus riche en saumons de toute l'Europe occidentale. Tous les hivers, des millions de poissons remontaient le courant. Mais l'immense majorité de leurs habitats naturels ont été détruits. Des habitats que la France et l'Allemagne essayent aujourd'hui de recréer à travers des zones protégées comme au niveau de l'île du Rohrschollen au sud-est de Strasbourg.