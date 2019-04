Alsace : en avril ne te découvre pas d'un fil

Les températures ont fortement baissé en Alsace ce mercredi et la neige fait son retour sur les sommets. Elle devrait même recouvrir le Sundgau (Haut-Rhin) d'ici jeudi matin.

Alsace, France

Alors que les températures dépassaient les 20 degrés mardi en Alsace, ce mercredi annonce le retour de l'hiver ! La neige tombe dès 800 mètres d'altitude au Champ du Feu (Bas-Rhin). Selon le site Atmo-Risk, la limite pluie-neige devrait continuer de s'abaisser ces prochaines heures avec 8 à 12 cm de neige fraîche d'ici jeudi matin.

Dans ses prévisions, Météo Suivi Alsace indique que les chutes de neige tomberont ce mercredi en fin de soirée dès 650 - 700 m d’altitude sur le Jura alsacien. Cette limite pluie-neige s’abaissera ensuite progressivement en cours de nuit pour s’abaisser jusqu’aux altitudes les plus basses jeudi matin. Le Sundgau sera le secteur alsacien le plus exposé à ces chutes de neige, avec parfois plus de 5 - 10 cm. Les conditions de circulation seront mauvaises dans ce secteur.

De la neige dans le Sundgau et dès 400 mètres d'altitude dans les Vosges

Ce phénomène, appelé isothermie, aura tendance à décroître dans le Sundgau en fin de matinée. Il neigera également dès 400 - 500 m sur les Vosges, parfois même jusqu'en fond de vallée (Thann et Masevaux). Les cumuls les plus importants sont prévus sur les crêtes.

Pour que ce phénomène d'isothermie apparaisse, il faut que les précipitations soient soutenues et que le vent soit faible pour que l'air froid descende des couches moyennes de l'altitude vers le sol.