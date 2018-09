Du beau et du chaud. Les prévisions météo pour mardi et mercredi en Alsace annoncent jusqu'à 30 degrés. Des températures très rares à cette période de l'année.

Strasbourg, France

"C'est vraiment remarquable" note Christophe Mertz, métérologue chez Atmo Risk. Les températures devraient atteindre, voire dépasser les 30 degrés en Alsace mardi et mercredi. "Ce sont des valeurs exceptionnelles" après le 15 septembre.

2018 comparable à 1947

Ces températures sont proches des records de saison. L'année que nous vivons est comparable à 1947. Le 20 septembre 1974, 33°C avaient ainsi été enregistrés à Strasbourg-Enztheim.

S'il est difficile d'établir un lien avec le réchauffement climatique, il faut noter que ces températures de plus de 30 degrés arrivent de plus en plus précocement en Alsace (dès le printemps) et sont aussi de plus en plus tardives (jusqu'à l'automne).

Les températures devraient ensuite accuser une baisse assez nette jeudi jusqu'à ce week-end, mais le temps devrait redevenir très doux la semaine prochaine.