Alsace Nature s'intéresse aux hérissons dans vos jardins

Alsace, France

Avez-vous déjà aperçu un hérisson dans votre jardin ? C'est la question que se pose Alsace Nature. L'association environnementale a lancé cet été une enquête participative sur cette espèce protégée très présente en Alsace.

Le hérisson, l'ami des jardiniers

Mieux vaut éviter de toucher un hérisson et ses piquants durs, mais en avoir un chez soi est une chance selon Marie Kneib, directrice adjointe d'Alsace Nature : "il y a un fort capital sympathie pour le hérisson. C'est un animal un peu étrange, à la fois piquant et amical. Mais c'est surtout le compagnon des jardiniers, il va l'aider à préserver les cultures en mangeant les limaces et les vers par exemple."

Mais les dangers sont nombreux pour le hérisson : collisions routières, pièges involontaires dans les jardins, tondeuses, empoisonnement à l'anti-limace... Selon le Groupe d'étude et de protection des mammifères d'Alsace (GEPMA), 60% des hérissons meurent à cause des activités humaines. Alsace Nature cherche donc à mieux connaître cette espèce afin de la protéger. Qu'il soit vivant, blessé ou mort, vous pouvez signaler la présence d'un hérisson chez vous en remplissant le formulaire accessible sur le site de l'association.

Un hérisson n'est pas un animal domestique

Repérer un hérisson mal en point n'est pas très compliqué. L'apercevoir de jour par exemple, c'est mauvais signe. On dit même que l'animal est en errance diurne. Dans ce cas, en plus du formulaire, le bon réflexe c'est d'appeler la Ligue pour la protection des oiseaux alsacienne (LPO) qui prend aussi en charge les mammifères. Cathy Zell, chargée de mission à la LPO, rappelle qu'un hérisson n'est pas un animal domestique : "de manière générale, il ne faut pas s'occuper soi-même d'un animal sauvage. En voulant bien faire, on peut les mettre en danger. On a par exemple l'habitude de donner du lait à nos chats, mais donner du lait de vache à un hérisson, c'est le condamner. En cas de doute, il faut toujours nous appeler et suivre nos conseils."

En fonction de la situation, la LPO peut demander d'apporter le mammifère au centre de soins pour qu'il soit soigné. En 2018, le centre a accueilli 2888 animaux dont 428 hérissons.