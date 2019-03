Altéo doit aménager avant fin 2020 son site de stockage de résidus de bauxite à Bouc-Bel-Air

Bouc-Bel-Air, France

Le préfet des Bouches-du-Rhône a donné jusqu'à fin 2020 à l'entreprise Alteo pour aménager son site de stockage de "boues rouges" solides près de Gardanne, notamment avec la création d'un bassin étanche, pour limiter la pollution. Dans un arrêté publié mercredi et dévoilé par La Marseillaise, le préfet a ordonné à Alteo de respecter d'ici le 31 décembre 2020 les prescriptions fixées en juin 2016 "sur les eaux de ruissellement provenant des aires de stockage de déchets d'extraction".

Un bassin pour recueillir les eaux de ruissellement

La préfecture préconise notamment d'aménager "un ou plusieurs bassins de stockage étanches dimensionnés et implantés de façon appropriée pour permettre un contrôle de leur qualité". "Dès 2016 nous avons averti les services de l'État que le délai d'un an était insuffisant au vu de la complexité technique des travaux demandés", a expliqué à l'AFP Eric Duchenne, directeur industriel et développement durable d'Alteo, ajoutant que les travaux avaient débuté. "L'idée c'est de construire un bassin qui recueille l'ensemble des eaux de ruissellement, pour qu'il n'y ait plus du tout d'infiltration dans les sols, même s'il y en a déjà très peu", a indiqué M. Duchenne.

Une information judiciaire ouverte sur les rejets d'Altéo

Depuis que l'État a obligé Alteo, fin 2015, à cesser ses rejets de "boues rouges" dans les calanques de Marseille et Cassis, ces résidus de bauxite sont entreposés à terre, sur le site de Mange-Garri, dont 30 hectares sur 100 sont exploités. Des associations écologistes et des riverains dénoncent régulièrement les envols de poussière venant de ce site. En avril 2018, le maire de Bouc-Bel-Air avait porté plainte après le passage dans sa commune d'un "nuage de poussière rouge". Une information judiciaire sur les rejets d'Alteo a été ouverte par le pôle santé du tribunal de grande instance de Marseille, après le dépôt d'une plainte par huit personnes en avril 2018, pour mise en danger de la vie d'autrui.