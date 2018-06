Tout au long du voyage, l'association va rencontrer et promouvoir les acteurs des solutions alternatives pour lutter contre le dérèglement climatique et à l'amélioration des conditions de vie.

Ils étaient une vingtaine de membres de l'association Alternatiba Poitiers sur le parking du Super U de Vivonne, hier midi. La commune poitevine est la seconde étape du périple dont l'épilogue se trouve à Angoulême. Ils arriveront le 25 juin, afin de s'associer au mouvement global Alternatiba. 4 jours de voyage, 200 kilomètres à parcourir, avec pour objectif de rencontrer et de promouvoir les acteurs des solutions alternatives pour lutter contre le dérèglement climatique. "Les solutions alternatives, c'est l'agriculture paysanne, le bio, l'énergie renouvelable, l'habitat écolo, l'économie sociale et solidaire... La liste est non exhaustive" explique Christiane Queyreix, membre de l'association.

Dénoncer les projets "climaticides"

Hier, sur le parking du supermarché, les courageux cyclistes sensibilisaient les clients au "consommer bio", avec notamment un quiz sur ce que deviennent les déchets. "Il est important d'informer les gens sur le bio. Qu'est-ce que le bio ? Comment en produire ? C'est quelle agriculture derrière ? C'est quel circuit de distribution ?" affirme Marie Pluzanski, également membre de l'association.

Mais Alternatiba ne fait pas que promouvoir, elle dénonce. "Notre second objectif, c'est de lutter contre les projets climaticides" déclare Marie Pluzanski. "Une des grandes actions climaticides, c'est l'extraction des énergies fossiles. Mais de toute manière, tout ce qui touche à l'extraction est dangereux pour l'environnement..." soupire-t-elle.

Les prochaines étapes d'Alternatiba Poitiers sont : Anché, Blanzay, Civray, Saint-Saviol, Ruffec, Raix, Echoisy, Marsac, Sers, et Angoulême.