Amiante : des dépôts sauvages à Colombier en Haute-Saône

Vesoul, France

Les dépôts sauvages d'ordures sont de plus en plus nombreux. Plus grave encore, on voit de plus en plus de dépôts de déchets d'amiante en pleine nature. L'amiante est dangereux, comme le prouve la récente décision de la cour de cassation (le 5 avril), désormais tout salarié ayant été exposé à l'inhalation d'amiante peut faire valoir un préjudice d'anxiété en invoquant l'obligation de sécurité de tout employeur. Nous avons tous en mémoire le procès des anciens d'Alsthom à Belfort (Alsthom qui portait à l'époque un H) qui ont été exposés à l'amiante durant leur carrière et les cancers qu'ils ont déclaré.

Les dangers de l'amiante sont indéniables, et pourtant certains s'en débarrassent en pleine nature. Depuis début mars, le maire de la commune de Colombier près de Vesoul a découvert plusieurs dépôts d'ordures sauvages.

C'est un véritable fléau pour la petite commune, début mars un dépôt sauvage en forêt, un canapé, de la moquette, un aquarium. 2ème dépôt mi mars sur un chemin privé, un camion a vidé sa benne dans le chemin. On y voit plusieurs plaques de fibrociment à même le sol, certains sont en miettes. Les anciennes plaques de fibrociment contenaient de l'amiante.

Dépôt sauvage de plaques de fibrociment © Radio France - Jean Francois Fernandez

Et puis 3ème dépôt le 2 avril, tôt le matin des agents de la Dir Est découvrent plusieurs sacs poubelles sur un parking, sous ces sacs d'ordures ménagères il y de la laine de roche, et des sacs contenant des déchets de flocage de couleur grise ainsi que des combinaisons jetables. Il y a donc suspicion d'amiante, les agents de la Dir Est ont enlevé les sacs, des analyses vont être effectuées pour connaitre la nature exacte de ces poussières.

Suspicion d'amiante dans des sacs poubelles abandonnés sur un parking - Dir Est Vesoul

Sous les sacs poubelles, les agents de la Dir Est ont trouvé des sacs de flocage gris qui pourraient bien être de l'amiante. Pour enlever tous les sacs déposés sur ce parking le long de la RN57 à Colombier il a fallu un plein camion.

L'enlèvement des nombreux sacs poubelles abandonnés - Dir Est Vesoul

Comment expliquer des dépôts en pleine nature ?

De tels dépôts sauvages avec des matières dangereuses comme l'amiante deviennent de plus fréquents. Pour trouver une explication nous sommes allés à Roye dans une entreprise qui a la qualification pour enlever et traiter l'amiante. C'est l'entreprise ARP Désamiantage. Son responsable Richard PETTMAN a passé son habilitation amiante en 2015, depuis un an il a réalisé une 20aine de devis, mais n'a pas concrétisé un seul chantier. Pour lui la seule explication c'est le prix, quand ils voient le tarif du devis les gens préfèrent se débarrasser dans la nature on en enterrant au fond du jardin leurs déchets d'amiante plutôt que payer pour l'enlèvement et le recyclage.

Manipuler l'amiante ou les déchets d'amiante demande pourtant des précautions, il y a tout un protocole à suivre pour manipuler et déplacer des produits à base d'amiante. Selon le chantier il faut protéger l'endroit pour que les poussières ne s'envolent pas, il y a une règlementation très stricte à observer en fonction de la proximité d'habitations. Ensuite le transport sur route est interdit sans autorisation, il n'est pas possible par exemple de transporter des déchets d'amiante dans une remorque.

Quelles solutions pour les particuliers.

On le voit bien, le problème est double, le coût pour les particuliers et le manque structures pour recevoir ces déchets comme on peut le faire pour d'autres types de déchets en déchèterie. Il faut savoir que certaines déchèteries dans le Doubs ou le Haut-Doubs acceptent les déchets amiantés comme les tôles ondulées en fibrociment, sous certaines conditions. En Haute-Saône il n'y a aucune solution pour l'instant. Le Sytevom est en train de réfléchir à la mise en place de points de dépôts en déchèteries pour les particuliers, mais pour l'instant il n'y a pas encore de date de mise en place prévue.

Infos pratiques

La Fédération Française du Bâtiment propose un service sur internet pour trouver un point de traitement des déchets selon vote ville. Il suffit de cliquer ICI , préciser le type de déchets et la ville.