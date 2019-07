Amiens : l'Île aux fruits fête ses deux ans !

Le lieu de vie installé en bord de Somme, près des hortillonnages, a vu le jour le 27 juillet 2017. Deux ans après, le lieu multiplie les activités sociales et culturelles, en plus de la production et de la vente de frutis et légumes et de produits locaux.

Amiens, France

Le tout premier marché de l'île aux fruits, c'était le 27 juillet 2017. Alexandre Cabral, le coordinateur de la structure, se rappelle bien à quoi ressemblait le lieu. "On était dans un tout petit jardin, avec un tout petit stand. Mais depuis, ça s'est bien agrandi. Les maisons de chaque côté ont été détruites et la parcelle s'est donc un peu étalée."

Le lieu a grandi, le nombre d'adhérents aussi. "On approche les 4500 familles". Tout ce petit monde est accueilli par les dizaines de tables et de chaises qui ont poussé, ainsi qu'un bar et une scène de concert.

Un marché et un lieu de rencontre

Si l'activité principale de l’île aux fruits reste le marché chaque jeudi soir qui fait la part belle aux produits locaux, les adhérents viennent aussi pour autre chose. "Il y a vraiment une envie de rencontre. Les gens viennent ici en famille. Il n'y a pas beaucoup de lieux à Amiens où les parents peuvent venir pour boire un verre pendant que les enfants jouent de leur côté. Ça plaît à la fois aux petits et aux grands."

Food truck et cuisine en centre-ville

Pour gagner encore un peu en visibilité, l'association a d'autres projets dans les cartons. "On a acheté un food truck pour pouvoir intervenir sur des festivals, sur des inaugurations ou d'autres événements. Il devrait commencer à circuler dès la fin du mois de septembre. On doit également installer une cuisine en centre-ville pour _faire de la vente à emporter le midi_." Sans oublier la rénovation de la friche où est installée l’île aux fruits. Elle devrait devenir un immense parc urbain, les pieds dans la Somme.

C'est sur une parcelle de l'île Sainte-Aragone que sont cultivés une partie des fruits et légumes vendus lors du marché. - L'île aux fruits

Pour profiter du lieu et du marché, l'adhésion est de deux euros par an et par famille.