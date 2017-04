Amiens lance la première SEMOP de France dans le domaine de l'énergie

Amiens innove en matière d'énergie : la ville lance officiellement la première SEMOP de France dans le domaine de l'énergie. Une société d'économie mixte à opération unique pour concevoir et exploiter les réseaux de chaleur.

C'est une première en France : une SEMOP dans le domaine de l'énergie. Baptisée Amiens Energies, cette société d'économie mixte à opération unique lie la ville d'Amiens à Engie Cofely. Ce contrat, conclu pour une durée de 25 ans, porte sur la conception, la réalisation, l’exploitation et la commercialisation de son futur réseau de chaleur. La ville d’Amiens se revendique première ville à se doter d’un mix énergétique reposant sur 5 sources d’énergies de récupération et renouvelables locales.

A ce jour, le réseau repose sur une seule énergie fossile : le gaz naturel. D'ici 2019, les énergies fossiles ne représenteront déjà plus que 40% du mix énergétique, promet Amiens Energies.

Une innovation technique

Le président d'Amiens Energies, Benoît Mercuzot vante une gestion innovante, d'abord dans la technique : "les solutions retenues préservent l'environnement en récupérant de la chaleur aujourd'hui produite mais non valorisée, ou en produisant de la chaleur à partir d'énergies renouvelables; elles ne reposent sur aucun pari technique ou industriel hasardeux qui présenterait des risques".

Et cela devrait aussi améliorer la qualité de l'air. Grâce à Amiens Energies, ce serait 28.000 tonnes de CO2 évitées chaque année, soit l'équivalent de 13.500 véhicules amiénois.

Cinq sources d'énergie

Le futur réseau de chaleur s'appuiera d'abord sur des énergies de récupération comme la valorisation des eaux usées : la mise en place d'une pompe à chaleur devrait permettre de récupérer et de valoriser l'énergie générée par les plus de huit millions de mètres cubes d'eau épurée rejetés chaque année par la station d'épuration d'Ambonne.

Il s'appuiera ensuite sur la récupération de l'énergie issue de la méthanisation : la chaleur que représente le biogaz généré par l'usine de méthanisation sera récupérée pour être injectée dans le réseau. Mais également sur la géothermie (avec là aussi l'installation de pompes à chaleur pour valoriser l'énergie contenue dans les nappes), la biomasse et le biogaz, précise Amiens Energies.

Une bonne nouvelle pour la facture...

Cette SEMOP est innovante également, toujours d'après Benoît Mercuzot, dans le service rendu aux abonnés : "les Amiénois abonnés au réseau de chaleur (ndlr : 1/3 des Amiénois) paieront un prix calculé à 60% sur des énergies renouvelables et de récupération, dont le prix ne dépend pas d'un marché international, et il n'y a pas de pénurie possible, le prix payé par chacun des Amiénois est ainsi mieux maîtrisé".

Mais ceux qui ne pourront pas s'abonner ne seront pas en reste promet Brigitte Fouré, la maire d'Amiens, puisque les retours financiers que va toucher la ville du fait de sa participation au capital d'Amiens Energies seront réinvestis pour aider les particuliers à rénover énergétiquement leurs maisons.

... Même pour les non abonnés

"L'objectif, c'est de faire en sorte que le maximum d'Amiénois bénéficient de cette source moderne et efficace d'énergie, soit directement pour ceux qui seront reliés au réseau, soit indirectement avec des subventions permettant l'amélioration énergétique des maisons amiénoises qui sont souvent énergivores" explique Brigitte Fouré.

Le nouveau réseau de chaleur devrait être opérationnel en octobre 2019. Mais d'abord, il y a les travaux qui vont coûter 62 millions d'euros et dont le tracé correspond à peu près à celui du BHNS.